Kazaların önüne geçebilmek amacıyla teknolojik imkanlarından faydalanıyorlar

Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri Samsun-Ordu Karayolu Ilıca kavşağında Drone ile emniyet kemeri , kırmızı ışık ve direksiyonda cep telefonu uygulaması yapıyor.

Haftanın belli günlerinde Drone ile Ilıca kavşağında emniyet kemeri uygulaması yapan ekipler kuralları uymayan sürücüleri affetmiyor.

Emniyet kemeri takma alışkanlığı olmayan, gelişi güzel kırmızı ışıkta geçerek ihlal yapan ve direksiyon başında cep telefonu ile konuşan sürücüler Drone'yi fark etmeyince ceza yemeden kurtulamıyor. Trafik ekipleri Drone ile haftada 75 ila 100 sürücü arasında ortalama ceza kesiyor. Emniyet kemeri takmamanın cezası 108 bin lira, kırmızı ışık ihlali cezasının 291 bin lira ve direksiyonda cep telefon ile konuşmanın cezasının da 235 lira olduğu öğrenildi.

Denetimlerin sürekli devam ettiğini belirten trafik yetkilileri, önceliklerinin ceza yazmak olmadığını belirterek, “Samsun-Ordu yoğun trafik akışı olan bir güzergah. Uzun yol seyahatlerinin de oldukça yoğun olduğu bir güzergah. Üzücü kazaların yaşanmaması için bölgemizde denetimlerimize devam ediyoruz. Gerekli trafik tedbirlerini alıyoruz. Kazaların önüne geçebilmek amacıyla hayatın teknolojik imkanlarından da faydalanıyoruz" dediler.