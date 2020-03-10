Kazaziye geleneği Ordu'da yaşatılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ORMEK) bünyesinde gerçekleşen ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ustası olduğu bilinen Gümüş Kazaziye Örücülüğü Kursu yoğun ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethinden sonra ortaya çıkan, iyi bir kazaziye ustası olduğu bilinen Kanuni Sultan Süleyman'ın da gözde zanaatlarından biri olan kazaziye örücülüğü kursuna özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Kursta, sürgü tekniği, top örgüsü tekniği, balıksırtı tekniği ve ajur tekniğinin incelikleri öğretiliyor. Kursiyerlerin elinde işlenen 24 ayar altın ile bin ayar saf gümüş; kolye, yüzük ve bilekliğe dönüşüyor.

Unutulmaya yüz tutmuş gümüş kazaz örücülüğünü yaşatmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zabit Yön, “Lidyalılardan kalma 3 bin 200 yıllık bir zanaat olan gümüş kazazın en iyi ustasının Kanuni Sultan Süleyman olduğu bilinmektedir. Gümüş kazaz örücülüğü ülkemizde Trabzon ili ve çevresinde halen devam ettiriliyor. Kuyumcularda gördüğümüz Trabzon ile ilgili tüm setleri burada yapabiliyoruz. Özellikle evde oturan kadınlarımız, bu zanaatı öğrenip hem gelirlerine katkı sağlıyor hem de kendilerine terapi uyguluyor. Bu kurslardan yararlanmak isteyen bütün halkımızı ORMEK kurslarına davet ediyorum” dedi.