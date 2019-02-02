Kedi ile ineğin dostluğu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kedi ile ineğin inanılmaz dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Zaman zaman birbiriyle oyun oynayan kedi ile ineğin insanlara adeta kardeşlik dersi vermesi herkesin takdirini kazanıyor.

Fatsalı Atılgan Dinçer'e ait kedi Ponçik ile inek Reis'in dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor. Ponçik ile Reis birlikte yemek yiyorlar, birlikte oyun oynuyorlar.

Kedi ile ineğin sahibi Atılgan Dinçer, “Bizlerin ahırında kedim Ponçik ile devamlı Reis ismini koyduğum ineğin zaman geçirdiğini fark ettim. Birlikte zaman geçirmekten son derece mutlular. Dostlukları herkese örnek olur. Beraber yemek yiyorlar. Ben de ikisinin görüntülerini sosyal medyada paylaştım ve yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı ve beğenildi” dedi.