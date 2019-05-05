Kelkit Belediye Hürriyet Spor, TFF 3. Lig'de

kademe Play-Off müsabakasında Kelkit Belediye Hürriyet Spor, Yozgatspor 1959 FK'yı 4-3 yenerek, TFF 3. Lig'e çıktı.

BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Kelkit Belediye Hürriyet Spor ile Yozgatspor 1959 FK Ordu 19 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol görülmeyen ve uzatmalara gidilen maçta, sonucu penaltılar belirledi. Penaltılar sonucunda sevinen taraf Kelkit Belediye Hürriyet Spor oldu. Karşılaşmanın ardından sahada büyük sevinç yaşayan Kelkit Belediye Hürriyet Spor teknik heyet ve futbolcuları, başarılarını taraftarıyla kutladı.