Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp gasp yapan 3 kişi tutuklandı

Ordu'da kendilerini istihbaratçı olarak tanıtarak bir kişiyi gasp eden 3 kişi tutuklandı.

Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İstanbul'dan yola çıkarak Trabzon'dan kiraladıkları araçla Ordu'ya gelen D.L., E.H. ve M.K. adlı şahıslar, R.A.adlı kişiyi kendi otomobiliyle kaçırdı. Kendilerini rozet göstererek Jandarma istihbaratı olduğunu ileri süren ve R.A.'nın cep telefonunu ve cüzdanını alan 3 kişi ayrıca zorla evrak imzalatmaya çalıştı. Kişilerin istihbaratçı olmadığını anlayan R.A. kendini araçtan atarak kurtuldu. Bunun üzerine panikleyen 3 kişi kiraladıkları araçla Trabzon'a kaçtı. R.A.'nın durumu ihbar etmesi üzerine Ordu Jandarma Komutanlığı ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon kararı aldı. Operasyonda 3 kişi Trabzon Havalimanında yakalandı. Ordu'ya getirilen 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Çıkar sağlamak amacıyla kendisini jandarma ya da jandarma istihbarat olarak tanıtan sivil giyimli şahıslara karşı halkımızın dikkatli olması, tereddüde düşüldüğünde kurum kimliğinin istenmesi veya 156 Jandarma İhbar Hattı'na bildirilmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.