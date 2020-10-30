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Kenevir bitkisi üreten alanlar denetlendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kenevir bitkisi ekili 4 dekarlık alanda hasat çalışmaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde kontrol edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kenevir bitkisi ekili 4 dekarlık alanda hasat çalışmaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde kontrol edildi.


Ordu ilinde sadece Fatsa ilçesinde yetiştirilen kenevir bitkisi ekili 4 dekarlık alanda hasat çalışmaları ekipler tarafından yerinde incelendi. Kontrol çalışmalarına katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önem verdiği kenevir konusunda girişimde bulunarak ekim yapan girişimcimize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda akademik bir çalışma kapsamında yetiştirilen kenevir bitkisi ekimine, tohum ve lif üretimi amacıyla izin verilebilmektedir. Gerek üretim yönüyle teknik personellerimiz gerekse güvenlik yönüyle kolluk birimlerimiz tarafından üretim sezonu boyunca kontroller gerçekleştirilmiştir. Birçok sektörde kullanım imkânı olan kenevir bitkisinin bakanlığımızdan izinli olarak, uygun toprak ve iklim koşullarında yetiştirilerek ülkesel kenevir ihtiyacımız karşılanmalıdır. Çalışmayı yapan girişimcimize tekrar teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum" dedi.


Gerçekleşen kontrollere ziraat mühendisleri Yakup Yaşar ve Hasan Çelik de katıldı.

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