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Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor

Ordu’da arıcılar çiçek açan kestane ağaçlarından bal almayı bekliyor.

Ordu'da arıcılar çiçek açan kestane ağaçlarından bal almayı bekliyor.


Kabadüz ilçesinde kestane ormanlarına yakın yerlerine kovanlarını yerleştiren arıcılar kestane balı elde etmek için gün boyu arılarla ilgileniyor. İlçenin Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinden arıcı Muammer Demir, kestane ağaçlarının çiçek açtığını söyledi. Hava koşullarının tam istedikleri gibi gittiğini anımsatan Demir konuşmasını şöyle sürdürdü;


"Bu yılın bal açısından bereketli bir yıl olduğunu düşünüyorum. Hava şartları biz arıcıların istediği gibi uygun devam ediyor. Yağmur güneşle çiçeklerini açan kestane ağaçlarından son günlerde yoğun bal gelmeye başladı. Şimdiden arılar petekleri balla doldurdu. On gün daha devam edeceğini düşündüğüm kestane balında bu yıl kaliteli bal almayı hedefliyorum."

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