Kestiği odunları sanat eseri gibi dizdi

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Çokdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan Murat Köçek (65) isimli vatandaş kış hazırlığı için kestiği odunları evinin deposuna sanat eseri gibi dizdi.

Yıllarca gemi sektöründe çalıştıktan sonra emekli olan Murat Köçek, çevresindeki insanların tabiriyle çok düzenli ve titiz birisi olarak tanınıyor. Köçek, kış hazırlığı için kestiği odunları hiç yorulmadan tek tek istifleyerek ortaya intizamlı bir görüntü çıkmasına sebep oldu.

Çekilen fotoğrafı bir komsusu tarafından sosyal medyaya atıldı ve günün en çok paylaşılan fotoğrafı oldu.