Kestikleri ağacın altında kaldılar

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 kişi, kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin İnkur Mahallesi'nde 2 kişi temizlik yaptıkları bahçelerinin kenarında bulunan ağacı kestikleri sırada ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu mahsur kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye Şefliği ekiplerinin olaya müdahalesi sonrasında sıkıştıkları yerden kurtarılan Mustafa Yetiş ve Fatma Yeriş, ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.