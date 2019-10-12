Kibar: “Camiler manevi sığınaklarımız”

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle, emekliye ayrılan din görevlileri için program gerçekleşti. Belediye Kültür Sarayında düzenlenen programda İlçe Müftüsü Hamza Bayram'ın ardından konuşan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Ezanla başlayıp sala ile son bulan hayata rehberlik eden din görevlilerimiz ve hocalarımızın ‘Camiler ve Din görevlileri Haftası'nı en kalbi duygularımla kutlarım. Camiler omuz omuza saf tuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz manevi sığınaklarımızdır. Yerel yönetimler olarak bizler yolları yapar, parkları yapar, bahçeleri yapar, binalar yaparız. Ancak, dinimizi anlatırken gönül yapma işinin manevi tarafı da, mimari tarafı da siz değerli din görevlisi arkadaşlarıma, kardeşlerime, büyüklerime düşmektedir. Bizler de bu şehrin idarecileri olarak camilerimizin, camide çalışanlarımızın tabii ki müftülüğümüzün her zaman yanında olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da bu anlayış doğrultusunda yanınızda olacağımızı bir kez daha yinelemek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ilçemize, bölgemize, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, emekliye ayrılan din görevlilerine protokol mensupları tarafından belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.