Kibar: “En önemli konu kamulaştırma sorununu ortadan kaldırmak”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçedeki en önemli konunun Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kamulaştırma sorununu çözmek olduğunu söyledi.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Ziyarette ilk konuşmayı yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, “Daha gelişmiş bundan sonra da daha gelişecek güzel bir Fatsa bizlerin ticaret erbapları olarak ortak paydaşı. Rabb'im size ve ekibinize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin, başarılar diliyorum. Önceki dönem başkanlarımızla zaman zaman istişarelerde bulunduğumuz gibi sizlerle de zaman zaman öyle yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da böyle bir dönemde kenetlenmenin önemli olduğunu ifade ederek, “Fatsa Ticaret Odamızın da emeği ile Fatsamızdaki Organize Sanayi Bölgemizin bugün Ordu bölgesinde çok önemli bir merkez olduğunu görüyoruz. Kamulaştırma bedellerin bir an önce sahiplerine yatırılarak yeni yatırımcıların sahamıza çekilmesine gerek bölgemizde yeni iş sahalarının oluşmasına gerekse de işsizliğin önlenmesi noktasında çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden yerel anlamda şehrimizde yapılabilecek birçok hizmet, birçok projemiz olabilir ama şehrimizde en önemli konu kamulaştırma sorununu ortadan kaldırmak olacak. Bu bağlamda da sizlerle bizlerin birlikteliği şehrimizin geleceği açısından da çok önemli” diye konuştu.