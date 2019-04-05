Kibar: “Fatsamızı istişare kültürüyle yöneteceğiz”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Fatsa Belediye Başkanlığını kazanan İbrahim Etem Kibar, düzenlenen törenle resmen görevini teslim aldı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törene AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de katıldı. Devir teslim töreninde ilk konuşmayı yapan önceki Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, 25 yaşında bir delikanlı olarak hizmet etmeye başladığı bu çatı altından 40 yaşında olgun bir adam olarak ayrıldığını belirterek, “1 Nisan 2004 yılında Fatsa Belediye meclis üyesi olarak göreve başladığım bu çatı altında 14 yıl meclis üyesi ve başkan yardımcılığı sonrasında bir yıl belediye başkanlığı onurunu yaşadım. Bu onuru bana yaşatan yüce Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun” dedi.

Daha sonra konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, seçim çalışmaları sürecinde Fatsa adına hep birlikte yorucu bir maratondan geçtiklerini belirterek, “Bu yorucu maraton sonucunda bizlere oy vermiş vermemiş olan tüm hemşehrilerimizin temsil edileceği bir makama talip olduk. Bugün itibari ile de ilk olarak sabah mazbatamızı aldık şimdi de görev teslim tutanakları ile birlikte görevimizi devralıyoruz. Allah bizleri çıkmış olduğunuz bu kutsal yolculukta mahcup etmesin. Seçim süresinde olduğu gibi görev süresince de halkımızın desteğini eksik etmesin. Fatsamızı birlikte ve istişare kültürüyle yöneteceğimize söz veriyorum. Gönüllere dokunan, gönül belediyeciliği hizmet anlayışı içerisinde hep beraber mutlu olabileceğimiz insan olmanın hazzını ve onurunu birlikte yaşayacağımız bir Fatsa'yı inşa edeceğiz. Deneyimlerimizle, birikimlerimiz de geçmişte kazanılan tüm değerlerimizle tek yumruk olacağız. Buraya gelen tüm halkımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından önceki Başkan Muharrem Aktepe bir buket çiçek ve mazbata takdiminin ardından koltuğu İbrahim Etem Kibar'a teslim etti.