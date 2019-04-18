Kibar: “Fındık üreticisinin yanında olacağız”

Fatsa Belediye Spor Kompleksi'nde 18 ilçe ziraat odası başkanları, genel sekreterleri ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ‘Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kendisinin de çok yakın sürece kadar ziraat odası başkanı olduğunu hatırlatarak, “Ziraat odasından ayrılıp belediye başkanlık görevine başlasak da üreticilerimizle olan bağımızı koparamayız. Belediye başkanlık makamında da fındık üreticilerimizin sorunları ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Daha 5 gün önce Ordu'da gerçekleşen Uluslararası Fındık Çalıştayı'nda Tarım ve Orman Bakanımıza 17 maddeden oluşan bir rapor sundum. Bir kez daha ilçemize misafir olan değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine hoş geldiniz diyor toplantıda alınan kararların üreticilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.