Kibar: “Gençlerimize 120 milyon TL üzerinde yatırım yapıyoruz”

Ayazlı Mahallesi Yunus Emre Köprüsü mevkiinde yapımına başlanan İl tipi Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, burada yüklenici firma yetkilisinden ve proje sorumlusu teknik ekipten bilgiler aldı.

Gençlik Merkezi İnşaatında gerçekleştirdiği inceleme sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar spor yatırımlarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, “25 adet birbirinden bağımsız farklı spor alanlarına hizmet edecek olan spor yatırımlarımız bugün şehrimizin 8 ayrı noktasında yüklenici firmanın eşliğinde devam ediyor. Bugün Gençlik Merkezi inşaatımızı ziyaret ettik. Hem yüklenici firmadan bilgiler aldık hem de hızlanması yönünde bir takım söylemlerde taleplerde bulunduk” dedi.

Tüm spor yatırımları birbirinden kaliteli

Fatsa'ya şu ana kadar 120 milyon liranın üzerinde spor yatırımını gençlerin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın da mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “8 tane basketbol voleybol sahası, 6 tane halı saha, 1 tane 500 seyirci kapasiteli sentetik çim saha, bir tane sadece il merkezlerinde bulunan tam donanımlı bir gençlik merkezi, bir tane yarı olimpik yüzme havuzu, bir tane okçuluk kampı ve yine iki tane kapalı olmak üzere 5 adet tenis kortu yapıyoruz. Fatsa'mız basketboldan voleybola, tenisten futbola ve yüzmeden birçok spor branşına kadar sporcu kenti olma yolunda ilerliyor. Tabii, Fatsa'mızı öncelikle genç dostu, spor dostu bir şehir yapma yönünde söz vermiştik. Bu yatırımların tamamını Şubat ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Gençlerimize hayırlı olsun

Yapılan çalışmalarda herhangi bir aksaklık görünmediğini sözlerine ekleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Daha önce özellikle yüzme havuzu noktasında bir takım aksaklıklar oluşmuştu ama o da çözüldü. İnşallah Şubat ayı sonuna kadar tüm spor yatırımlarımız gençlerimizin hizmetine girmiş olacak. Bu güzel hizmetlerde emeği olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, Ordu Valimiz Tuncay Sonel'e, Milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletmek istiyorum. Gençlerimize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Tabi biz gençlerimizle bir araya geldiğimizde en çok spor alanı yetersizliğinden bahsediyordu. Biz de bunu dikkate alarak her spor branşında gençlerimize hizmet edecek sporcuları yetişmesine vesile olacak Fatsa'ya bir sporcu şehri yapma yolunda bu hizmetleri onların kullanımına sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.