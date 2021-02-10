Kibar: "Halkımızın memnuniyeti hizmet sevdamızı perçinliyor"

Kırsalda en büyük yerleşim yerlerinden birisi olan Bahçeler mahallesi, konforlu beton yoluna kavuşuyor.

En ücra noktalara kadar hizmet götüren Fatsa Belediyesi, bir hafta önce çalışmalarına başladığı Bahçeler-Hatipler-Hacılar grup yolu hafta sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Beton yol seferberliği ile kırsal mahallerde ulaşımda konforu sağladıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “ Belediye olarak planladığımız 30 km'lik beton yol programının 20 km'lik kısmını tamamladık. Birinci etap beton çalışmalarımızın büyük bir bölümünü geride bıraktık. Yapılan hizmetler kapsamında halkımızın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Biz enerjimizi halkımızın mutluluğundan alıyoruz. Halkımızdan aldığımız gücü fazlasıyla yine halkımız için harcıyoruz. Biz, milletin hizmetkarı olarak, milletimize karşılıksız hizmet etmek için varız. Dün olduğu gibi bugün ve yarında milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Muhtar Zeki Özyurt: “40 yıllık rüyamız gerçekleşiyor”

Mahallesine yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür eden Bahçeler Mahallesi Muhtarı Zeki Özyurt, Hacılar - Hatipler grup yolunun 1987 yılında açıldığını belirterek, “Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'dan Allah razı olsun. Bizim yolumuzu bu yıl beton yol programına aldırdı. 40 yıllık rüyamızı bu dönem gerçekleştiriyoruz. Beton yol yapılmasından ötürü halkımız son derece memnun. İnsanlar uzun yıllar bu yolu kullanacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.