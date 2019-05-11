Kibar: "İlçemizin her noktasına hizmet etme kararlılığındayız"

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü geçen Nisan ayında 15 ayrı noktada yol çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan İbrahim Etem Kibar, “Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından geçtiğimiz Nisan ayında 15 ayrı noktada hizmet faaliyeti gerçekleştirdi. Bundan sonra da hizmetler artarak devam edecek. Baharla birlikte önümüzdeki yaz mevsimini de en verimli şekilde değerlendireceğiz” dedi.

Kibar şu bilgileri verdi: “Nisan ayında hizmet yapılan noktalar şöyle. Uzundere Mahallesi Yağköy mevkisi, Kayaköy Mahallesi Kiliseyanı mevkisi, Taşlıca Mahallesi Demirci yolu üzeri, Palazlı Kömürlük Mahallesi Kuyudibi mevkisi, Bolaman Mahallesi Şahinoğulları mevkisi, Tayalı Mahallesi Aşağı mevkisi, Dereyurt Mahallesi Merkez mevkisi, Buharı Mahallesi Okul Yanı mevkisi, Kulak Mahallesi Hotoğlu mevkisi, Bolaman Mahallesi Laleli mevkisi, Kavraz Mahallesi Velikıran mevkisi, Bahçeler Mahallesi Hacılar mevkisi, Salihli Mahallesi Aşağı mevkisi, Büyükkoç Mahallesi, Hacullu mevkisi, Mehmet Akif Mahallesi Tepe Sokak.”