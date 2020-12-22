Kibar: "Ortak paydamız Fatsa"

Belediye Meclis Salonu'nda basın mensupları ile bir araya gelen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, basın toplantısında 20 aylık icraatlarını anlatarak yeni yılda yapacağı hizmetleri ve projeleri paylaştı.

"Ortak paydamız Fatsa"

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan hizmetleri ve yeni yılda yapılacak olan hizmetleri anlatan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa'da sağladıkları siyasi birlik ve beraberlikle belediye olarak kıt kaynakları doğru kullanarak tasarruf ederek büyümeye, yarınları güvence altına almaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Kibar, yaptıkları bu hizmetlerin gücünü hemşerilerinden ve belediye meclisinde tüm siyasi parti üyeleriyle yakaladıkları birlik ve beraberlikten aldıklarını vurguladı.

"Tasarrufla büyüyoruz"

Tasarrufla büyüme ilkesi doğrultusunda araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Başkan Kibar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıp hizmet ederken aynı anda da tasarruf ederek büyümeyi kendimize ilke edindik. Daha önce envanterimize kattığımız 13 adet hizmet aracına ilave olarak 6 adet hizmet aracını daha envanterimize katıyoruz. İnşallah 60 ayda 60 hizmet aracına sahip kendi işini kendi çözen, kendine yeten bir şehir olacağız” dedi.

"Fatsa'nın kronik sorunlarını çözüme kavuşturduk"

Liyakatli kadrolarla Fatsa'nın yılladır çözülememiş ertelenmiş sorunlarını çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Kibar, “Kıt kaynakların doğru kullanarak tasarruf edilmesi kaynakları kullanacak ve yönetecek kadrolarımızın liyakat ve ehliyet sahibi olması bizim insanı merkeze alan anlayışımızın tezahürü, Fatsa sevdamızın gereğidir. Yıllardır çözülememiş ve ertelenmiş problemlerin çözümüne ulaşmak noktasında sorumlu birimlerimiz gece gündüz çalışarak planlamalarını yapıp sorunların tamamına sırayla neşter vurmaya, çözmeye başladık. Allah'ın izni ile birçok sorunu kısa sürede çözüme kavuşturduk” diye konuştu.

"Pandemide, Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştirdik"

Pandemi ile mücadelede belediye olarak örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, şöyle devam etti: "Tüm Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde üzerimize düşenin fazlasını yaparak mücadele ettik. Gayri safi milli hasıla konusunda bizlerden çok daha üst seviyelerde olan Avrupa ve Amerika'ya nazaran bu süreci başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Biz pandemi ile mücadeleyi, kadim kültürümüz ve geleneklerimizden gelen komşuluk anlayışı ile yürüttük. Belediye olarak 3 milyon 500 bin adet maske üretip dağıttık. Araç dezenfeksiyon ünitesini kurduk. Vefa Sosyal Destek Grubu ile ortaklaşa ciddi yardım projeleri yürüttük. Yardıma ihtiyacı olan tüm ailelerin neye ihtiyacı varsa karşıladık. Üniversite çağlarındaki gençlerimiz için geleceğimiz Türkiye'si vizyonuna katkı sağlayacak, tarihi değerlerimizi unutturmayacak ve sınav hazırlıklarında yapılması gerekenlerle ilgili çok özel içeriklere sahip gençlik dergimizi kapı kapı adreslerine teslim ediyoruz.“

Japon iş birliği ile kadın istihdamına destek

Fatsa Belediyesi ve Japon iş birliğiyle hazırlanan hibe destek programı kapsamında kadın istihdamı anlamında çok önemli bir adım attıklarını kaydeden Başkan Kibar, şunları söyledi: "Belediye tarihinde ilk defa uluslararası bir hibe başvurusunda bulunduk. Japon Konsolosluğu'na başvurusunu yaptığımız Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'nin paydaş olduğu 700 bin TL'lik hibe projemiz kapsamında ‘Kadınlar için Mesleki Eğitim Programı' düzenleyeceğiz. Bu proje doğrultusunda, hiçbir iş deneyimi olmayan, meslek edinememiş, meslek edinmede geç kalmış kişiler için iş fırsatı oluşturacağız. Yıllık 300 kişiyi tekstil sektöründe iş sahibi yaparak kadın istihdamının sürdürülebilir olmasına destek sağlayacağız."

"Fatsa'ya hizmet sevdamız var"

Fatsa'ya olan hizmet sevdamızla Fatsa adının geçtiği her yerde kazanım elde etme konusunda canla başla çalıştıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Kapalı Pazar Yeri, Meydan Projesi, vahşi çöp depolama alanının kapatılarak yeşil alana dönüştürülmesi, OSKİ ile birlikte yürütülen çalışmalar, Yeni Hizmet Binası, Dolunay, Ayazlı, Organize Sanayi Bölgesi'nin doğalgaza kavuşması, mezbaha, Ağır Ceza Mahkemesi'nin Fatsa'ya kurulması, eski Çınar Hastanesi'nin Sağlık Yaşam Merkezi'ne dönüştürülmesi ve şehir içinde ve kırsalda yapılan asfalt ve beton yol çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

"Fatsa büyüyerek gelişiyor"

Kurulacak güneş enerjisi paneli ile kendi enerjisini kendisi üretecek olan Kapalı Pazar Yeri'nin mayıs ayı sonu itibariyle hizmete gireceğinin müjdesini veren Başkan Kibar, Ağır Ceza Mahkemesi'nin Fatsa'ya kurulacak olması, OSKİ Genel Müdürlüğü'nün Fatsa'da bulunması gibi kazanımların Fatsa'nın kurumsal kimliğinin büyüyen ve gelişen şehir olma yolunda ilerlediğinin kanıtı ve ispatı olduğunu ifade etti.

"Asırlık yollar yapıyoruz"

Asfalt ve beton yol hizmetleriyle asırlık yolar yaptıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Yalıköy, Köseli, Sırakovancı 6 km sıcak asfalt grup yolu, Tayalı, Kılavuzömer, Kabakdağı, Bağlarca, Konakbaşı 13 km grup yolu, Demirci, Taşlıca, Budak 7 km grup yolu, İslamdağ, Beyceli, Fizme 13 km grup yolu yaptık. Yapılan bu yollara, 45 km sıcak asfalt, 50 km beton yol, 18 km 1.kat emisyon kaplama, 22 km 2.kat emisyon kaplama yapılmıştır. Bu çalışmaların maliyeti 21 milyon 155 bin 500 TL'dir” ifadelerini kullandı.

2021 yılı yeni projeler

2021 yılında somut adımların atıldığı bir döneme gireceklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa'yı turizmde bölgenin marka şehri yapacaklarını, Cıngıt'la ilgili çalışmalara başladıklarını Hazinedaroğlu Konağı'nı müzeye dönüştüreceklerini, sahil bandında ve şehir içinde faaliyet gösteren tüm galericileri tek çatı altında toplayacakları oto galericiler sitesi ile ilgili yer tahsisi aşamasında olduklarını, Demas Plajı'nın olduğu bölgeyi sosyal yaşam alanına dönüştüreceklerini, eski çöp alanının olduğu yere tüm sosyal donatı alanları ile Karadeniz'in en büyük Millet Bahçesi yapacaklarını, 2. Eyvan ile Balıkhane arasındaki sahil bandına yapılacak 100 dönümlük dolgu alanı ile şehirdeki otopark sorununa çözüm bulacaklarını, hazırlık çalışmalarına başladıkları pilot bölgede hayata geçirmeyi planladıkları Kentsel dönüşüm projesini yeni yılda başlayacaklarını dile getirdi.