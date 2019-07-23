Kibar: "Yatırımcılar baş tacımız"

Fatsa Organize Sanayi Bölgesine 500 kişinin istihdam edileceği yeni bir tekstil fabrikası kurmak için 9 dönüm arazi tahsis edilen firma sahibi Mithat Cabılar, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ı ziyaret etti.

Beraberinde Fabrika Müdürü Levent Erçıktı, İdari ve Mali İşler Sorumlusu Hakan Yıldız, İş Güvenliği Uzmanı Özgür Tırınk ve Fatsa Organize Sanayi Bölge Müdürü Olgun Topkaya ile birlikte belediyeye gelen firma sahibi Mithat Cabılar Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar bugüne kadar bölgeye yatırım yapan tüm müteşebbislere, Fatsa'ya yatırım yapmak isteyen girişimcilere ellerinden gelen her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek, “İstihdama katkı sağlayan bütün yatırımcılar baş tacımızdır” diye konuştu.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesinin büyümesi ile alternatif modeller geliştirilerek genişlemenin önündeki engellerin kaldırıldığını belirten Başkan Kibar, “Organize Sanayi Bölgemizde istihdam sayımız 5 bine yaklaştı. Biz istihdam sayımızın 10 bini geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda ilçemize yeni bir istihdam kapısı açan Mithat Cabılar ve ekibine teşekkür ediyor, yeni ticari faaliyetlerinde başarılar diliyoruz. Tüm yatırımcılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.