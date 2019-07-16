Kibar: "Yeni hizmet binamız yılsonuna bitiyor"

Selçuklu mimarisinde yapılan ve inşaatı yüzde 90 aşamasına gelen yeni hizmet binası ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Belediye yeni hizmet binası ile ilgili hukuki süreç 15 günümüzü aldı. Yüklenici firma işi feshetme peşindeydi. O süreçte uzun bir hukuki sorumluluk vardı. Hukuki sorumluluklarımızı da bilerek gerekli orta noktayı bulduk. Yüklenici firma yıl sonuna kadar anahtar teslimi binayı teslim edecek. Kendisine ek süre verdik. Kendilerine yakışır bir şekilde binayı başladıkları gibi bitirecekler. Biz de yepyeni bir yönetim anlayışı ile yeni binamızda şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.