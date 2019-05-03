Kibar:"İki önemli projeyi acil hayata geçireceğiz"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaptığı açıklamada, “Meydan projesini yakından takip ediyorum. En önemli sorunumuzun başında bu proje meydana geliyor. Büyükşehir Belediyemiz ile yüklenici firma arasında bir köprü görevi yaparak 1 ay gibi kısa bir sürede bu projenin tamamlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimiz çok önemli bir nefes alacak bu sayede. Esnaflarımızda bu anlamda çok rahatlayacaklar. Bu şehirde yaşadığımız için şehrimizin sorunun iyi biliyoruz ve bu sorunların çözülmesi için belli stratejik planlar yapıyoruz ” diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Yoğun tempo içerisinde hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühü, bizleri makamımızda yakın görmesi bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Şikayetçi değiliz ve hepsi başımızın tacıdır. Onlarla burada olmaktan, muhabbet etmekten son derece memnunuz. Mübarek ramazan ayımız geliyor, Kültür sarayını ramazan sarayı şenlendirmeyi planlıyoruz. Çeşitli aktiviteler ve çeşitli stantların kurulacağı bir yer yapacağız. Her gün 1000 kişi aynı anda iftarını sarayımızda açacak. Her ramazan akşamında küçük salonumuzda çocuklarımıza yönelik programlar gerçekleşecekken, büyük salonumuzda da gençlerimiz ve büyüklerimize yönelik programlar gerçekleşecek. Ramazanın maneviyatına uygun programları yapacağız belediye olarak. Sarayımızın dışında ramazan evleri olarak oluşturacağımız bir sokağımız olacak. 20 ramazan evimizde ilçemizde faaliyet gösteren burada ki etkinliğimize destek verecek hemşehrilerimize imkanlar sunacağız” şeklinde konuştu.

Ilıca Hıdırellez Şenliği'ni bu yıl Fatsa Belediyesi olarak üstlendiklerini ifade eden Başkan Kibar şunları söyledi: “Belediyemizin öncülüğünde bu etkinliğimizi coşkulu bir şekilde yapacağız. Ayrıca Fatsa Off-Road Kulübümüzün gerçekleştirdiği yarışlarda ilçemizde yapılacak. Evkaf Mahallesi'nde önceki yıllarda gerçekleşen yerde bu yarış etkinliğimiz olacak ve bu yarışlarda hep beraber olmak istiyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vereceğiz. Hükümet Konağı önündeki alanda 19 Mayıs tarihinde ilçemizde daha önce hiç sergilenmemiş kitap fuarı etkinliğimiz yapacağız. Bu etkinliğimizde yerel yazarlarımızın da desteğini alacağız. Stantlar oluşturacağız ve imza günleri düzenleyeceğiz. Sahil ile ilgilide birçok önemli projeye imza atacağız. Büyükşehir Belediyemizle istişare halindeyiz. İlçemizde trafik sorunu çok önemli bir teşkil ediyor. Köklü çözümler öncesi lokal çözümler oluşturmayı planlıyoruz."