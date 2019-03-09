Kıran: “Cumhurbaşkanımız dijital medya üzerinden halkımıza ulaşarak darbeyi bastırdı”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, dijital medyanın öneminden bahsederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni, dijital medya üzerinden herkese ulaşarak bastırdığını söyledi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde üçüncüsü gerçekleştirilen Anadolu Medyası Çalıştayı, Ünye Fatsa Ordu Medyası Güç Birliği açılış programı gerçekleştirildi. Ordu'da faaliyet gösteren medya ve iletişim derneklerinin kapasitelerini artırmak, Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren medya kuruluşlarıyla birliktelik sağlamak olduğunu belirten Ünye-Ordu İletişim Derneği Başkanı-Tüm İletişim Ve Medya Federasyonu Genel Başkanı Şakir Gürel, “Bu projedeki amacımız, şu anda Anadolu Medya Çalıştayı ile bir örneğini vermeye çalıştığımız medya kuruluşlarını kendi alanlarındaki rekabeti devam ettirirken aynı zamanda birlik ve beraberliklerini sağlamak, güç birliği yapmak ve mümkünse birçok sayıda var olan destek birlikteliğini medya STK'larını tek çatı altında toplamak” dedi.

Dijital medyanın çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi akşamında Cumhurbaşkanımız çok vahşi ve acımasız bir suikaste kurban gitmek üzereydi. Orada yerel basına konuştu. Baktı yerel basın ulusal basında yer almıyor. O zaman dijital medyanın imkanları sayesinde Facebook sayfasından bir canlı yayın yaparak bütün halkını sokaklara davet etti. Cumhurbaşkanımız dijital medya sayesinde bütün ülkeyi, bütün dünya ve bütün milletine ulaşarak, o hain darbe girişimini bastırmış oldu. Dolayısıyla bugün sorun olarak gördüğümüz her şey yarın bir fırsata ve imkana dönüşebilir. Yerel basının en önemli meselelerinden biri maddi imkansızlıklarından doğan ekonomik tehditleri biliyoruz. Karasal yayın, dijital yayın bu noktada yaşamış olduğunuz her türlü soruna vakıfız. Bunları çözmek için Cumhurbaşkanımız son derece hassastır. Medyanın imkanlarından, medyanın nimetlerinden, medyanın fırsatlarından, medyanın öneminden hiç kimsenin kuşkusu yok. Kuşkusu olmadığı için de hiçbir sorunun çözümsüz olamayacağını da özellikle vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Açılış programına ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkan Vekili Yaşar Sezgül, RATSA Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Onay, Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Konfederasyonu üyesi STK'lar, TİMEF Üyesi olmayan medya alanında faaliyet gösteren STK'lar, yerel ve bölgesel radyo ve televizyon sahiplerinin kurdukları, Anadolu'da faaliyet gösteren tüm yerel medya kuruluşları ve medya çalışanları ve çok sayıda gazeteci katıldı.