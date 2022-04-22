Kırım: ”Çocuklarımız 23 Nisan coşkusunu hak etti”

Sokaklar, parklar, sahiller ve sevdiklerinden uzak kaldılar. Bulaştırıcılığı fazla olarak görüldüler, aşı vurulma zamanı en geç onlara geldi. Dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle 2 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayamayan çocuklar 23 Nisan'ı bu yıl coşkuyla kutlayacak” dedi.

İki yıllık pandemi sürecinden en çok çocukların etkilendiğini dile getiren Medical Park Ordu Hastanesi Psikolog Kırım, “Pandeminin başında önce çocuklara yasaklar geldi. Sokaklar, parklar, sahiller ve sevdiklerinden uzak kaldılar. Bulaştırıcılığı fazla olarak görüldüler, aşı vurulma zamanı en geç onlara geldi. Dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle 2 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayamayan çocuklar 23 Nisan'ı bu yıl coşkuyla kutlayacak” açıklamasında bulundu.

“Özgürlükleri kısıtlandı”

Pandeminin çocuklara yaşattığı olumsuzluklara değinen, “Çocuklarımız, pandemi sürecinde çok sevdikleri oyunlarından, arkadaşlarından, okullarından ayrıldılar. Bir açıldı bir kapandılar okullarla birlikte. Düzenleri bozuldu, dikkatleri dağıldı, özgürlükleri kısıtlandı. O dönemde doğan çocuklar, koşullardan dolayı ne arkadaş edinebildi, ne de farklı insan görebildi. Dilleri, sosyal gelişimleri gecikti. Bir nesil böylece 2 yıl geriden takip etmek zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı.

“Aileler çocuklarını okula göndermekten korktu”

Okul öncesi eğitim de pandemiye kadar katılım oranı yüzde 71 iken pandemiden sonra yüzde 56.9'a gerilediğini söyleyen Psk. İrem Naz Kırım, “Aileler çocuklarını okula göndermekten korktu, haliyle öğrenilmesi gereken kazanımlar da eksik kaldı. Online eğitime geçildiği dönemlerde ucundan tutmaya çalıştı eğitimi yeni nesil. Ancak kimi uykuda girdi derse, kimi hiç girmedi. Uzmanlar olarak gördüğümüz tek şey; elektronik cihaz ve internet bağımlısı yeni nesil kattık dünyaya. Bir de sınava giren mağdur çocuklarımızı unutmamak lazım tabi. Online eğitimle yarım yamalak alabildikleri bilgilerle sınandıkları sınavlarda başarı oranı o kadar düştü ki mezuna kalan arttı, endişe oluşturan tablo üzerine baraj kaldırıldı” diye konuştu.

“Genç nüfusa sahip bir ülkeyiz”

Ülke olarak genç nüfusa sahip olunduğunun altını çizen Psk. Kırım, “Nüfusun yüzde 27'si bu parlak nesilden oluşuyor. Git gide büyüyor, bilime olan ilgileri artıyor, teknolojiyi çok iyi kullanıyor, hayal güçleriyle ülkeyi ileri taşıyorlar. Bizim nesile hiç benzemiyorlar; yanlış bir şeyi orta yolla halletmek yerine yanlış olanı tamamen ortadan kaldırıyorlar. İlk başta korkunç görünebilir bu durum ancak görülüyor ki haklılar. Azla yetinmeyip en iyisi için çaba sarf ediyorlar. Onları mutsuz eden tüm durumlara karşı çıkıyorlar, düşüncelerini çekinmeden ifade ediyorlar, anın tadını çıkartıp kendilerini mutlu eden her şeyi deniyorlar. En güzel tarafı da bilinçliler. Yetişkinlerin doğruları yerine kendi doğrularını oluşturuyorlar, bilgiye çok hızlı ulaşıp yeni bilginin peşinden koşuyorlar. Kimseyi ayrıştırmıyorlar, kimliklerini nüfusa göre değil var oluşlarına göre belirliyorlar” şeklinde konuştu.

“Savaş mağduru tüm çocuklara armağan olsun”

Çocukların coşku içinde farklı bir heyecanla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağını belirten Psk. İrem Naz Kırım, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birleştirme talepleri de belki de bunun içindir; egemenliğimizi koruyacak kişiler, gelecek ve farkındalık sahibi nesillerdir. Bayramınız kutlu olsun çocuklar, her zaman geçmişten ders çıkarıp anın tadını çıkararak geleceğe umutla bakmanız dileğiyle, Savaşlarda mağdur olan tüm dünya çocuklarına armağan olsun” ifadelerine yer verdi.