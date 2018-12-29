İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırlangıç balığı ağlara takıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde nesli tükenmekte olan, yıllar sonra ağlara takılan kırlangıç balığı şaşırttı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde nesli tükenmekte olan, yıllar sonra ağlara takılan kırlangıç balığı şaşırttı.


3 kilogram ağırlığındaki kırlangıç balığı, Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde Hakan Şahin'in balık ağına takıldı. Şahin, kırlangıç balığının son yıllarda ender rastlanan balıklar arasında bulunduğunu belirterek, "Kırlangıç balığı yerelde 'uçar balığı' olarak tanınır. Bu tür balıkların nesli artık tükendi. Bu kiloda uzun yıllar sonra yakalanması bizi de şaşırttı. Uçar balığı lezzetiyle ve rengarenk güzelliğiyle de ünlüdür" dedi.


Kırlangıç balığı tezgahlara inmeden bir vatandaş tarafından satın alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.