Kırmızı balonlarıyla farkındalık oluşturdular

Ordu'nun Ünye ilçesi Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu'nda Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar doyasıya eğlendi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Ünye Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu öğretmenleri tarafından Otizm Farkındalık Etkinliği düzenlendi. 49 öğrencinin doyasıya eğlendiği etkinlikte çeşitli aktiviteler ve oyunlar gerçekleştirilirken, otizme dikkat çekmek için öğretmenler tarafından gökyüzüne kırmızı balonlar salındı. Minikler daha sonra sınıflarına girerek öğretmenleri eşliğinde el becerilerinin geliştirilmesi için farkındalık etkinliklerine devam etti.

“İnsanlarımızın çocuklarımızı hissetmelerini istiyoruz”

Dünya Otizm Farkındalık Haftası dolayısıyla her bireyin çocukların farklılığını hissetmesi gerektiğine dikkat çeken Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Turan Karamustafa, “Bizler için ve öğrencilerimiz için gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde farkındalık oluşturmak istedik. Tabii bu farkındalıklar yetmiyor ancak önemli olanları ise dışarıdaki insanlarımızın çocuklarımızı fark etmeleridir. Çünkü dışarıdaki insanlarımızın çocuklarımızı görmeleri veya hissetmeleri bizler içinde velilerimiz içinde önem arz ediyor” dedi.

Okul olarak yapılan her etkinlik nedeniyle aileler ve çocuklar arasındaki iletişime dikkat ettiklerini ifade eden Karamustafa, “Okulumuz yeni bir okul olması nedeniyle şu anda 49 öğrencimiz eğitim görmektedir. Okulumuzda grup, bireysel ve tersine kaynaştırma uygulamalarımız bulunmaktadır. Tersine kaynaştırmada öğrencilerimizi rol model olarak kullanıyoruz ve yapılandırılmış ortamlar ile arkadaşlarıyla daha öğretici durum söz konusu oluyor. Öğrencilerimiz 2,5 yaşından önce fark edildiğinde daha normalleşme sürecini yaşıyorlar. Bunun haricinde okulumuzda belirli bir sayının üzerinde bir öğrenci sayımız var. Bizlerde öğrencilerimizle birlikte ileri noktaya gidebilmek için tutarlı ve sistematik çalışıyoruz. Bu anlamda ailelerimizle iletişimi koparmadan çocuklarımızın eğitimlerine dikkat ediyoruz” diye konuştu.

Program 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için havaya kırmızı balon bırakmasıyla sona erdi.