Kırsal mahallelerde yol çalışmaları devam ediyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi ekipleri, özellikle fındık hasat sezonunda yoğun şekilde kullanılan kırsal yol ağında çalışma yürütüyor. Bu çerçevede ekipler kent merkezindeki çalışmalarını sürdürürken, kırsal yol ağında 70 mahallede 375 reglaj çalışması gerçekleştirdi. Reglaj, malzemeli yol bakım onarımı, heyelan temizleme, boru atma çalışmalarında 45 bin 268 ton malzeme ile reglaj yapılırken, yağmur suyu giderleri için 3 bin 748 metre koruge boru yerleştirildi. Ayrıca yollarda 11 bin 526 metre yarma şevi hendek temizliği de gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ekipler ayrıca son yaşanan aşırı yağışlar sonucu 35 mahallede 57 noktada meydana gelen heyelan ve göçük temizleme çalışmalarını da sürdürüyor

Kent merkezinde ve kırsalda başlattıkları çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Fındık hasat mevsimimiz yaklaştı. Bu manada özellikle kırsal yol ağıyla ilgili eğimli arazileri yoğun bölgelere ağırlık vererek vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bu hasat sezonunu geçirebilmeleri adına yol bakım onarım ve reglaj çalışmalarına ağırlık verdik. Bunun yanında yine kırsal mahallelerimizin yol ağını nitelikli bir ulaşım imkanına kavuşturan beton yol programımızda da 50 mahalleyi geride bıraktık. Hemşehrilerimize şimdiden bereketli bir hasat sezonu diliyorum” ifadelerini kullandı.