Kırtasiyeci, zincir marketlere tepki için gıda malzemesi satıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kırtasiye işleten Ercan Gündüz, zincir marketlerin kırtasiye malzemesi satmasına tepki göstermek amacıyla gıda ürünleri satıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan, 36 yıldır kırtasiye sektöründe iş yapan 51 yaşındaki Ercan Gündüz, zincir marketlerde kırtasiye ürünleri satılmasına tepki göstermek amacıyla gıda ürünleri satmaya başladı.

“Zincir marketler kırtasiye ürünü, ben de kırtasiyede gıda ürünü satıyorum”

“Zincir marketler kırtasiye ürünü, ben de kırtasiyede gıda ürünü satıyorum” diyen Ercan Gündüz, “Ülkemizde kırtasiye sektörü sahipsiz bırakıldı. Zincir marketler ve diğer marketler kırtasiye ürünleri satıyorlar. Eylül ayında bizim iş yaptığımız sezonda zincir marketlerin hepsi kırtasiye ürünleri getirdi. Aldığımız ürünler bizim elimizde kaldı yani elimizde patladı. Artık biz de gıda ürünlerini satıyoruz ve bütün kırtasiyeci arkadaşları buna davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlar bana tepki gösteriyor”

Vatandaşların kırtasiyede gıda ürünü satmasına tepki gösterdiğini belirten Gündüz, “Vatandaşlar bize destek çıkıyorlar desem komik olacak. İnsanlar alışmış düzenden geri dönmüyorlar. Kırtasiyenin içerisine pirinç, bulguru soktuğumuzda 'ayıp' diyorlar ama gidiyor marketten kırtasiye ürünleri alırken bir şey yok” dedi.