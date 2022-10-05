Kış gelmeden ‘kışlık lastik' mesaisi başladı

Kış lastiği kullanım zorunluluğuna 2 aydan az bir süre kalırken, Ordu'daki lastikçilerde kış lastiği mesaisi erken başladı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başlayacak. Kış lastiği olmayan araçlara cezai işlem uygulanacak. Kış lastiği havanın belli bir derecenin altına düştüğü zamanlarda fren daha aza indirerek oluşabilecek olan kazaların bir nebze de olsa önüne geçebiliyor.

“Lastik zeminle araç arasındaki tek bağlantıdır”

Ordu'nun Altınordu ilçesinde özel bir lastik firmasında 12 senedir lastik satış sorumlusu olarak çalışan Yusuf Pastin, kışlık lastiklerin önemine değindi. Yusuf Pastin, lastiğin sürücü ile zemin arasındaki tek bağlantı olduğunu, kışlık lastiklerin karlı ve zor hava şartlarında kullanılmasının en mantıklı karar olacağını ifade ederek, “Tabii, kışlık lastikler kış şartlarında kar ve buz olan zeminlerde ve havanın belli bir derecenin altına düştüğü zamanlarda fren mesafesini azaltan, yazlık lastikler gibi fren mesafesini çok uzun tutmayan lastik tipleridir. İçerisinde bulunan karışımlardan dolayı bu özelliği taşımaktadır. Yazlık lastik kullanan bir müşteri 60 kilometre hızla giderken frene bastığında 20 metrede durur ama kışlık lastik kullanıyorsa bu 3 metreye kadar düşebilir. Kışlık lastik kullanımı kış şartlarında hafif ticari olsun, binek olsun, ticari olsun hiç biri için fark etmeksizin zorunludur. Lastik zemin ile aramızdaki tek bağlantıdır o yüzden kışlık lastik kullanımı kışın o şartlarda verebileceğimiz en mantıklı karardır” diye konuştu.

“Kış mevsimi gelmeden yoğunluk başladı”

Vatandaşların kış mevsimi gelmeden kışlık lastiklerini taktırmaya başladığını belirten Yusuf Pastin, “Bu sene lastik üretimi konusunda iç pazara talep çok fazla olacak ama üretim konusunda planlama konusunda da firmalar geç kalabiliyor. Kış ortasında kar yağdığı zaman bir curcuna oluyor her sene bazen talebe yetişemiyor firmalar. Bizim elimizde de müşterinin arzu ettiği talepler olmayabiliyor. O yüzden şimdiden vatandaşlar aracını satmayacaksa kışlık lastiğini alıp bir kenara koyabilir. Bundan bir ay sonra kışlık lastikler takılmaya başlanabilir. Hatta taktığımız da oluyor. Şuan çok lüzum olmasa bile kışlık lastiklerin takılmış olması gerekecektir” şeklinde konuştu.

“Kış kapıya dayandığında lastik fiyatları yükseliyor”

Lastiklerin bir ay öncesinden alınması gerektiğini aksi takdirde kış aylarında alınan lastiklerin zamlı olacağının altını çizerek, “Lastiklerin şimdiden alınması lazım çünkü bir sonraki ay bugünden daha zamlı olacak lastikler yani indirim çok aşırı gelmiyor aksine üzerine koyuluyor fiyat olarak. Vatandaş erkenden kışlık lastik alırsa artan fiyattan etkilenmemiş olur. Araçtan, ebattan tutun da fiyatlar kışlık veya yazlık olma durumuna göre değişiyor. Kışlık lastikler şuan 14 inçten 20'ye kadar kışlık lastik ebatları var, ortalama bu fiyatlar 750 liradan 4 bin liraya kadar çıkabiliyor. Fiyatlar tabi ki aracın modeline göre de değişiyor” ifadelerine yer verdi.

Kışlık lastiklerin sadece ticari araçlarda değil, hususi araçlara takılması gerektiğine dikkat çeken Pastin, “Burada yazlık lastik kullandığı için mağduriyete yol açan vatandaşlarımız oluyor. Vatandaşlarımızın kış gelmeden hazırlığını yapması gerekiyor” diye konuştu.