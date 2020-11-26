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Kış mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala sürücüler, lastikçilerin ve rot balansçıların önünde yoğunluk oluşturdu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala sürücüler, lastikçilerin ve rot balansçıların önünde yoğunluk oluşturdu.


Karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri, kar lastiği taktırmak için lastikçilere giderek araçlarına lastiklerini taktırıyor. Fatsa Özel Sanayi Sitesi esnaflarından Sinan Karakuş, “Kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler bizlerin yanına gelmesi ile bugünlerde yoğunluk yaşanıyor. Ay sonuna kadar sürücülerin kanun gereği taktırması gerekli. Sigorta şirketleri de herhangi bir kaza olduğunda lastik uygulamasına uymazsa karşılığında mağdur kişilere ödeme yapmıyor. Rot ayarı her geçen gün çok daha önemli. Artık her asfalt sıfır ayarında ve lastiklerin uyumlu olması önemli. İş yerlerimizde randevu sistemi ile çalışıyoruz. Yoğun bir iş trafiğimiz var. Günde ortalama 50-60 araç geliyor. Sıra oluyor. Vatandaşlarımız kış lastikleri olmadan yola çıkmasınlar. Lastik havalarına da çok dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.


Sürücüler ise kış lastiklerini taktırarak daha güvenli bir yolculuk yapmak istediklerini ifade ettiler.

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