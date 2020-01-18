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Kışın ortasında hayvanlar unutulmadı

Tarım ve Orman Bakanlığı 11.

Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından kış şartlarında yem bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanları için Ordu'nun Akkuş ilçesinde doğaya yem bırakıldı.


Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekipleri doğada bulunan av ve yaban hayvanlarının, ağır kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanmaları nedeniyle yemleme çalışmalarına başladı. İlçede kar yağışı ve buzlanmanın yaban hayvanlarının hayatında oluşturduğu tehdidi azaltmak ve korunması amacıyla hayvan çeşitliği göz önüne alınarak farklı türlerde yem ,yabani hayvanların geçiş yerlerinde, belirlenen noktalara bırakıldı.


Yemleme faaliyetlerine Doğa Koruma Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Mahmut Bakar, Doğa Koruma Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım katıldı.


Kış şartlarının devam ettiği bölgede yemleme çalışmalarına, Ordu ili genelinde belirli periyotlarla devam edilecek.

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