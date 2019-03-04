Kitap kurtlarına ödülleri verildi

Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Kaymakam Mehmet Yapıcı, “Fatsalı Gençler Okuyor Projesi” ile öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini ve bu projeye büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Yapıcı, ödül alan öğrencileri tebrik ederek, “Projeye katılarak kitap okuyan tüm öğrencilerimize ve projenin amacına ulaşmasında katkısı bulunan tüm okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fatsa'da bulunan ortaokul ve liselerde dikkatleri kitaba çekmek, kitap okumaya olan ilgiyi artırmak, öğrencinin okuduğu kitaba göre anlama seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla düzenlenen “Fatsalı Gençler Okuyor Projesi”ne ilçe genelindeki 5, 6, 7. sınıflar düzeyinde 2 bin 10 öğrenci, 9, 10, 11. sınıflar düzeyinde ise bin 971 öğrenci olmak üzere toplamda 3 bin 981 öğrenci katıldı.

Dereceye giren öğrencilerin tümüne ödül olarak dizüstü bilgisayar verilirken ayrıca 3 yıldır sürdürülen projeye toplamda 11 bin 865 öğrenci katıldı ve şu ana kadar 110 bin 554 kitap okundu.