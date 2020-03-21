İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kitap okuma halkalarını online olarak oluşturdular

Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğü korana virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerin aksamaması için online olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini askıya almasına rağmen Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü faaliyetlerini online sürdürmeye devam ediyor. Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, “Gençlerin eğitimlerine ara verilmesiyle evde kaldıkları süreyi daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamaları için etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Kitap okuma halkaları, karikatür ve mizah, online soru çözümleri, müzik çalışmaları ve diğer çalışmalarımız Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğüne gelmeden etkinlikler devam ediyor. Bütün bu süreçte gerçek yaşamda sosyal mesafeyi koruyan gençlerimiz sosyal medya kanalımızda sosyalleşmeye devam ediyor. Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak her daim gençlerimizin yanındayız” diye konuştu.


Gerçekleşen faaliyetlere Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başta olmak üzere daire amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.