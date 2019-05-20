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Kivi üreticileri kaliteli ürün için çalışıyor

Ordu’da kivi üreticileri ürünlerinin kaliteli olması için bahçelerinin bakımına büyük özen gösteriyor.

Ordu'da kivi üreticileri ürünlerinin kaliteli olması için bahçelerinin bakımına büyük özen gösteriyor.


Kabadüz ilçesinde, çiçek açma dönemine giren kivi bahçelerinde çiftçiler kaliteli ürün için uğraş veriyor. İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde babasına ait kivi bahçesinde kivi ağaçlarının bakımını yapan Nesrin Bayram, bu yıl kivi çiçeklerinin çok sağlıklı olduğuna dikkat çekti.


Kivi ağaçlarının çiçekleme dönemindeki bakımının önemli olduğunu anlatan Bayram, “Şu an kivide çiçekler açmak üzere. Bizler de çiçeklerin açmadan seyretme çalışması yapıyoruz. Sık ve sağlıksız gördüğümüz çiçekleri koparıyoruz. Bunun dışında bahçelerde yabancı ot mücadelesini de yapıyoruz. Bu yaptığımız bakımlar kaliteli kivi toplamamıza büyük katkısı var” dedi.

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