Kızılay bağışçıları ödüllendirildi

Türk Kızılayı Ordu Şubesi tarafından düzenlenen program kapsamında, çok sayıda kan bağışı yapan 625 bağışçı için ödül töreni düzenlendi. 150 yıl önce kurulan ve yaklaşık 60 yıldır kan bağışı ile insanların hayatını kurtarmayı hedefleyen Türk Kızılayı, tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da en çok bağış yapan vatandaşları ödüllendirdi.

“Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 90'ı karşılanıyor”

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Türk Kızılayı'nın 150 yıldır dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını belirtti. Kızılay'ın, insanın ihtiyaç duyduğu her alanda yardıma koştuğunu anlatan Yıldırım, yürütülen çalışmaların en önemli faaliyetlerinden birisinin de kan bağışı hizmetleri olduğuna dikkat çekti. Bu hizmeti yaklaşık 60 sürdürdüklerini anlatan Yıldırım, “Bu sürecin son 13 yılına baktığımız zaman Cumhurbaşkanımız bize çok önemli bir sorumluluğu verdi. Ülkenin kan ihtiyacının tamamının, gönüllü ve düzenli bağışçılardan karşılanması sorumluluğu artık bizlerde. Bizler de bu çerçevede mevcut fiziki mekanlarımızı çağın gerektirdiği şekilde modernize ederek, insan kaynağını arttırdık. Şuan şükürler olsun ki, ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayabilir seviyeye ulaştık” diyerek, bağış yapan bütün vatandaşlara teşekkür etti.

Ordu kan bağışında üst seviyelerde

Ardından konuşan Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanı İlhan Sağesen de desteklerinden dolayı Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve diğer yetkililere teşekkür etti. 150 yıl önce kurulan Kızılay'ın, hiçbir karşılık beklemeden insanlara yardım eli uzattığını aktaran Sağesen, Türk Kızılayı'nın her zaman ‘veren el' olma yolunda olduğunu söyledi. Ordu'nun, kan bağışında yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çeken Sağesen, bağışçılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve diğer protokol üyeleri, en fazla kan bağışında bulunan bağışçılara madalya ve teşekkür belgelerini teslim etti. Ödül töreninde, toplamda 35 defa kan bağışı yaparak birinci olanlara altın, 25 defa kan bağışı yaparak ikinci olanlara gümüş ve 10 defa bağışta bulunarak üçüncü olan bağışçılar bronz madalya ile takdim edildi.

Törende, Vali Seddar Yavuz ve Kızılay yetkilileri arasında karşılıklı hediye takdimi de gerçekleşti.