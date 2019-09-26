Kızılay Ordu Şubesinde yeni yönetim göreve başladı

Türk Kızılay Genel Merkez tarafından, Birnur Fatma Enginyurt başkanlığında oluşturulan yeni yönetim göreve başladı. Görevi devralan yönetimde Arif Gündüz, Orhan Gündoğdu, Gökhan Gül, Burcu Berna Turan ve Telat Şahin yer aldı. Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Enginyurt, görevi üstlenmenin memnuniyetini ve gururunu yaşadıklarını belirterek, sorumluluk bilinci olan bu görevi yerine getirmek adına çalışacaklarını belirtti.

150 yıllık mazisi olan Kızılay'ın misyon ve vizyonunun bilincinde olduklarını kaydeden Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, “Bu bir bayrak yarışıdır, hizmette devamlılık esastır. Görevi devralan bizler yapılan hizmetleri daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu vesile ile bizden önceki yönetime teşekkür ediyoruz. Kendilerinin tecrübelerinden yararlanmak isteriz“ şeklinde konuştu.

Ordu'da birlik ve beraberlik içerisinde Kızılay'a olan desteklerin devam artarak devam edeceğine inandıklarını kaydeden Enginyurt, yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu.