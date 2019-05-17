Kızılay'dan günlük 500 kişiye iftar

Hükümet Konağı bahçesi ve Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan iftar çadırlarında 500 kişiye hizmet veriliyor. Günlük yaklaşık 500 kişinin yemek hizmetinden faydalandığı iftar çadırı, vatandaşlarla dolup taştı. Kızılay Derneği Fatsa Şubesi Başkanı Gökhan Hocaoğlu, Fatsalı vatandaşların iftar çadırında oruçlarını açmasından mutluluk duyduğunu belirterek, Ramazan ayının ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hocaoğlu, “Günde 500 kişi ortalama iftar açıyor. İhtiyaç sahibi bakıma muhtaç ve engelli 40 ailenin evlerine her akşam sıcak yemeklerini veriyoruz. Çadırlarımız 2 ayrı noktada Hükümet Konağı önü ve Kurtuluş mahallesinde olmak üzere. Her iftar vakti Kızılay gönüllüleri tarafından çadırımızı ziyaret edenlere yemek dağıtılmaktadır” diye konuştu.