Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giysi ve gıda yardımı

Şube Başkanı Gökhan Hocaoğlu, Türk Kızılayı'nın misyonuna uygun olarak fakirlerin sofralarına yardım elini uzatmaya devam ettiğini belirtti. İlçede gıda ve giyim malzemesi dağıttıklarını ifade eden Hocaoğlu, “Genel merkezimiz tarafından gönderilen gıda ve elbiseleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Bizlere yardımcı olan mahalle muhtarları ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak yardıma muhtaç ailelere elimizi uzatma gayreti gösteriyoruz. İhtiyaç sahipleriyle bütünleşmeyi benimsiyoruz” diye konuştu.