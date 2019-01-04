Kızılay'dan öğrencilere giyecek yardımı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere, Fatsa Kızılay Şubesi tarafından giysi yardımı yapıldı.

Kış aylarında ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için çaba sarf ettiklerini ifade eden Fatsa Kızılay Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, "Milli Eğitim Müdürümüz ve muhtarlarımız bizlere ulaştılar. Yaptığımız giyim yardımı ile öğrencilerimizin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Okulların başlamasından sonra ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit edip kıyafet yardımlarımızı yapıyoruz. Giyim yardımında öğrenciler için kışlık montlardan pantolona kadar çok sayıda kıyafet bulunmaktadır. Her zaman insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onların bir eksikliğini gidermek için uğraşıyoruz. Kızılay olarak her zaman yardım için hazırız ve insanlarımıza burada olduğumuzu göstermek için çalışıyoruz" dedi.

Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Pehlivan da Kızılay yetkililerine teşekkür etti.