Koca mahallenin borcu hayırsever tarafından ödendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde hayırsever bir vatandaş aniden girdiği bakkal dükkânında bulunan bir mahallenin bütün veresiye borcunu kapatarak herkesi sevindirdi.

Ünye İpekyolu Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan bakkala geçen Perşembe akşamı gelen bir kişi bakkal sahibi İrfan Dedeoğlu'na veresiye defterinde mahallenin borcunu sorarak içeri girdi. Hayırsever vatandaşın aniden içeri girmesiyle şaşkınlığını gizleyemeyen Dedeoğlu, veresiye borç defterindeki yaklaşık 6 bin 500 liralık borcu hayırsever vatandaşa söylemesinin ardından hayırsever vatandaş borcun hepsini ödeyerek bütün mahalleliyi sevindirdi.

“Veresiye defterini aldı ve gitti”

Yaşanılanları anlatan mahalle bakkalı İrfan Dedeoğlu, "Geçtiğimiz Perşembe akşamı saat 17.00 sıralarında beyaz arabayla bakkala bir kişi geldi. Ben ilk girerken normal bir müşteri gibi zannettim. Selam vererek içeri girdi ve 'ben mahallenin borçlarını ödemek istiyorum' dedi. Benden veresiye defterini isteyerek borç tutarlarını sordu. Defterdeki miktarı söyledim ve cebinden çıkardığı paranın hepsiyle veresiye defterindeki bütün borçları ödemesinin ardından defteri alarak çıktı. 40 yaşları civarında ve mahallemizde ilk defa gördüğüm bir insandı” dedi.

“Borcunun ödendiğini duyan çığlık attı”

Veresiye borç defterinin ödenmesinin ardından mahalleliye tek tek telefon açarak borçlarının ödendiğini söyleyen Dedeoğlu, ”Vatandaş parayı ödedikten sonra borcu olan müşterilerimi aradım. Bir kişinin gelerek veresiye defteri içerisindeki bütün borçları ödediğini söylediğimde çığlık atarak sevinen müşterilerim oldu. Bu Ramazan ayında virüs olayının olmasından dolayı zaten insanlarımız çok sıkıntılı günler yaşıyor. Tabii, telefonla aradığım müşterilerimden bazıları bu olaya da inanmayarak koşarak bakkala geldiler. Zaten vatandaş o an geldiğinde bende heyecanlandığım için ne geldiği aracın plakasına bakabildim nede ismini alabildim” diye konuştu.

Veresiye borcunun ödenmesinin ardından Dedeoğlu hayırseverlere seslenerek bu gibi davranışların diğer iş adamlarına da örnek olabileceğini ifade etti.