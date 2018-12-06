Kocasından miras kalan araca gözü gibi bakıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ayşe Özgülçin, kocasından miras kalan klasik otomobiline gözü gibi bakıyor.

İstanbul'da 61 yıl önce sıfır kilometre olarak satın alınan 1957 model Dodge Kingsway marka otomobil, kısa bir süre kullanıldıktan sonra, Ali Bülent Özgülçin isimli Ordulu bir kişi tarafından satın alındı. Aracın ilk sahibi olan dayısından otomobili satın aldıktan sonra bir dönem taksi olarak kullanan Özgülçin, 1983 yılında Ordu'da dükkan açtıktan sonra kente yerleşti. İstanbul sokaklarında tozu dumana katan otomobilini de kente getiren ve kullanmaya devam eden Ali Bülent Özgülçin, yıllarını verdiği klasik otomobilini gözünden dahi sakınarak yıllarca korumaya çalıştı.

Hastalandıktan sonra dahi otomobilini düşünen ve kapalı garajda muhafaza altına alan yaşlı adam, hayatını kaybedince, 79 yaşındaki eşi Ayşe Özgilçin kocasından miras kalan otomobille ilgilenmeye devam etti. Yaşlı kadın, fırsat buldukça eşinden kalan otomobilin tozunu alıyor, içine oturdukça eski günleri hatırlıyor.

“Yer uçağı gibiydi”

Evlerinin altındaki kapalı garajda üstü örtülü bir vaziyette korunan otomobile gözü gibi baktığını anlatan Ayşe Özgülçin, aracın kendisinde çok hatırası olduğunu aktardı. 1956 yılında aracın satın alındığını söyleyen Özgülçin, “Bu araçla çok gezdik. Bu araba yer uçağı gibiydi. Arkadan bakıldığı zaman helikopter gibiydi. Eşim rahatsızlanınca aracını buraya, kapalı garaja sakladı” dedi.

Klasik otomobil ile Türkiye'nin bazı bölgelerine de seyahat ettiklerini söyleyen Özgülçin, “Şimdi de kapalı garajda gözümüz gibi bakıyoruz. Eşimden de bir hatıra olarak kaldı. Allah eşimin mekanını cennet eylesin. Bu arabayla beni çok gezdirdi, bu arabaya mahallede de binmeyen kalmadı. Düğünlerde ve sünnetlerde de kullanıldı. Çok güzel günlerimiz oldu bu araçla” ifadelerini kullandı.

Ayşe Özgülçin ayrıca aracı satmak istediklerini de aktardı.

“Aracını saklamak için dükkanını kiraya vermedi”

Yaşlı çiftin akrabaları Temel Altuntaş ise arabanın şu anda çalışır ve yürür vaziyette olduğunu dile getirdi. Klasik otomobilin çok iyi korunduğunu ve bütün parçalarının orijinal olduğunu belirten Altuntaş, Ali Bülent Özgülçin'in, aracını korumak için dükkanını dahi kiraya vermediğini vurguladı. Altuntaş, “Bu araba, Çambaşı Yaylası'ndan İstanbul'a ve Antalya'ya defalarca gitti. Türkiye'nin muhtelif yerlerini gezdi. Şu an daha çok koleksiyonerlerin ve antikacıların ilgisini çekiyor, bunun yanında görenler de oldukça merak ediyor. Kendisi kısa bir süre önce vefat ettiği için araç şuan garajda saklanıyor. Yakın zamana kadar da kullanılıyordu. Aracın sahibi, otomobilini korumak yol kenarı olan dükkanını kiraya dahi vermedi. Sonuçta arabayı burada tutuyordu. Biz de o rahmetli olduktan sonra araca gözümüz gibi bakıyoruz” şeklinde konuştu.