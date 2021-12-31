Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Ordu'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kumbaşı Mahallesi Ordu-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Y. idaresindeki 52 AY 349 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin tekerlek kısmı bariyerlere saplanırken, sürücü ise kazada yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan hafif yaralı sürücü, sağlık görevlileri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.