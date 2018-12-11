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Kontrolden çıkan tır refüje çıkarak durabildi

Ordu’da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje çıkarak durabildi.

Ordu'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje çıkarak durabildi.


Kaza, Samsun-Ordu karayolunda rıhtım mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırbistan uyruklu Mılovan Stojanovıc idaresindeki AC 762 NP plakalı demir parçaları yüklü tır, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çıkarak durabilen tır, uyarı lambalarının olduğu direği de yıktı. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü sağlanırken, ekipler temizlik çalışmaları başlattı.


Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri tahkikatını sürdürüyor.

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