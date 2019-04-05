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Kontrolden çıktı, önüne gelene çarptı: 2 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önüne gelene çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önüne gelene çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Güzelyalı mevkii, Samsun-Ordu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. idaresindeki 52 AY 047 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ilk önce 52 BC 318 plakalı farklı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırımdaki çöp tenekesine vurdu ardından da çıktığı kaldırımda sokak aydınlatma lambası direğine çarparak durdu. Kaza sonrası sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan O.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sırasında, kaldırımda yürüyenlerin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, çarpmanın etkisiyle bölgede sokak aydınlatmaları da bir müddet kesildi.


Kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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