İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köpeğin bakıcısı tutuklandı

Ordu’da kendisine saldıran sahipli köpekten kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye temizlik işçisi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Ordu'da kendisine saldıran sahipli köpekten kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye temizlik işçisi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Altınordu-Ulubey yolu Eskipazar Mahallesi'nde temizlik yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Metin Tirkil'e(53) bölgede bulunan bir fındık fabrikasının sahipli köpeği saldırdı. Köpekten kaçan Tirkil, yoldan geçen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Olaydan sonra jandarma tarafından araç sürücüsü A.K., köpeğin sahibi A.D., köpeğin bakıcısı Erdal D. gözaltına alındı. Sürücü jandarmadaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden köpeğin bakıcısı Erdal D. tutuklandı, köpeğin sahibi A.D. ise adli kontrol ile serbest kaldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.