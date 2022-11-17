Köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi toprağa verildi

Ordu'da köpeklerin saldırısından kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ordu büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Metin Tirkil (53), belediye önünde düzenlenen cenaze töreni ve kılınan namazın ardından dualarla ebediyete uğurlandı.

Metin Tirkil için görev yaptığı Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Tirkil'in ailesi, yakınları, daire başkanları, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Hayatımın en zor konuşmalarından bir tanesini yapıyorum” dedi. Başkan Güler, “Görevinin başında kaybettiğimiz kardeşimiz, çok anlamlı bir şekilde bayrağımıza sadık, görev şehidi olarak kabul ediyor ve kalbimizde taşıyoruz. İnşallah bu elim olaylar son bulur. Böylece üzücü olayları noktalamış oluruz. Söylenecek çok bir şey yok. Hepimiz onu kalbimizde taşıyacağız” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Altınordu İmam Hatip Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası Metin Tirkil'in cenazesi, toprağa verilmek üzere baba ocağı Kabadüz ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'ne uğurlandı.