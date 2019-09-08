Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altında

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde köpeklerin elinden kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Çaybaşı ilçesi Çandır Mahallesi'nde bir evin yakınından geçerken köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı mahalle muhtarı Recep Güler kurtardı. Bazı yerlerinden yaralanan karacayı alan muhtar Recep Güler, Doğa koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Veterinerler tarafından tedavi altına alınan yaralı karaca, rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya salınacak.