İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altında

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde köpeklerin elinden kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde köpeklerin elinden kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.


Çaybaşı ilçesi Çandır Mahallesi'nde bir evin yakınından geçerken köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı mahalle muhtarı Recep Güler kurtardı. Bazı yerlerinden yaralanan karacayı alan muhtar Recep Güler, Doğa koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.


Veterinerler tarafından tedavi altına alınan yaralı karaca, rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya salınacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.