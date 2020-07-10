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Köroğlu: "Vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyoruz"

Fatsa Tapu Müdürü İhsan Köroğlu, “Müdürlüğümüz artan iş yüküne rağmen tüm personel ile mesai mefhumu gözetmeksizin özverili çalışma ile vatandaş memnuniyeti ön planda tutularak yapılan başvuru talepleri en kısa sürede karşılanmaktadır” dedi.


İhsan Köroğlu yaptığı açıklamada, “Müdürlüğümüz Kovid-19 salgını döneminde gerekli tedbirleri alarak çalışmalarına hiç ara vermeden devam etmiştir. Salgın döneminin ilk aylarında işlemlerde azalma olduğu görülmektedir. Ancak son aylarda işlem hacminin arttığı ve en son olarak konut kredilerinde yapılan indirimlerden sonra önceki yıllara oranla akitli-akitsiz işlemler çoğalarak iş hacminde büyük bir artış olmuştur. Müdürlüğümüz artan iş yüküne rağmen tüm personel ile mesai mefhumu gözetmeksizin özverili çalışma ile vatandaş memnuniyeti ön planda tutularak yapılan başvuru talepleri en kısa sürede karşılanmaktadır. Kovid-19 salgın döneminde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz diğer kurumlarda olduğu gibi riski en aza indirmek için gerekli tedbirleri alarak yapılan çalışmaların bir kısmını web-tapu üzerinden yapılabilmesi için talimatlar ile uygulamaya başlanılmıştır” diye konuştu.

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