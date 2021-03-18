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Korona hastası ambulans helikopterle Trabzon'a sevk edildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hastanede tedavi gören 55 yaşındaki korona virüs hastası, hava ambulansı ile Trabzon’a sevk edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hastanede tedavi gören 55 yaşındaki korona virüs hastası, hava ambulansı ile Trabzon'a sevk edildi.


Fatsa'da yaşayan 55 yaşındaki Süleyman A. bir süre önce korona virüs teşhisi konuldu. Teşhisin ardından fenalaşan Süleyman A. hastaneye kaldırıldı. Fatsa Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Süleyman A. bir üst basamakta tedavisinin devam etmesine için Fatsa İlçe Stadı'na inen hava ambulansı ile Trabzon'a sevk edildi.

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