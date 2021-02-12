Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin ailesi mutlu

Kaçırılan Ordulu denizci Hamza Orhan'ın denizci babası Sezai Orhan, “Bu süreçte 3 saat uyumadım, şimdi evimizde bayram havası var" dedi.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, 23 Ocak tarihinde silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de kaçırıldı. Bir kısmı Türkiye'ye gönderilen mürettebatın diğer kısmından ise sevindirici haber geldi. Korsanların kaçırdığı gemicilerin arasında Fatsa ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Hamza Orhan'ın ailesi, sevindirici haber ile mutlu olduklarını söyledi.

"Bu süre zarfında en fazla 3 saat uyudum"

Sevinçli haberi televizyondan öğrendiklerini ifade eden Baba Sezai Orhan, zorlu geçen 21 günde gözlerini uyku tutmadığını söyledi. Baba Orhan, “Şu anda çok sevinçliyim. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Ben de sizler gibi televizyondan duydum ve çok sevindim. En yakın zamanda kavuşacağız oğlumla inşallah. Tam 21 gün oldu. Bu 21 günde en fazla 2-3 saat uyumuşumdur. Sevincimi sizlerle paylaşıyorum, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, Dışişleri ve İçişleri bakanımızdan, valimizden kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan hepsi tek tek aradılar. Hep yanımızda oldular bizlere moral verdiler" dedi.

"Evimizde bayram havası oldu"

"Evimizde haberi alır almaz bir bayram havası var" diyen Sezai Orhan, "Oğlum geldiği zaman 3-5 gün sonra daha fazla bayram havasını ailemizle birlikte yaşayacağız. Eşimde çok zor zamanlar geçirdi ve bu mutlu haberle onunda yüzü güldü. Televizyondan öğrendik bu haberi ve ailece çok mutluyuz. Oğlum geldiğinde en sevdiği yemekleri yapacağız” şeklinde konuştu.

Temennilerinin, korsan olaylarının son bulması olduğuna dikkat çeken Orhan, “Bizlerde o bölgeyi iyi biliyoruz. Fakat gemicilik çok farklı bir meslek. Tehlikeleri bilseniz de yine de geminizi terk etmezsiniz. İşinizi severek yaparsınız. Oğlum yine bu mesleği en iyi şekilde devam ettirecektir diye düşünüyorum. Tüm karar kendisinin. Emeği geçen herkese Orhan ailesi olarak minnettarız" ifadelerine yer verdi.