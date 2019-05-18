Koruyucu ailelere iftar

Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleşen iftar programına Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık, Fatsa Aile Çalışma ve Sosyal Müdürü Mehmet Ekici ve koruyucu aileler katıldı.

Yemek programında açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Aile, Çalışma ve Sosyal Müdürü Mehmet Ekici, “Bakım ve koruma altında bulunan çocuklarımıza gönüllü aile yanına verdiğimiz desteklediğimiz kanatsız meleklerimize iftar programı gerçekleştirdik. 5 koruyucu ailemiz Fatsa ilçemizde, Ordu ilimizde ise 18 koruyucu ailemiz var. Bizim ümidimiz bu koruyucu aileye sayısını artırmaktır. Koruyucu ailelerimize minnettarız” diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada, “Koruyucu ailelerimiz başımızın tacı. Onların bu güzel davranışları herkese örnek olmasını diliyorum. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olduğumuzu bilmenizi isterim. Bir çocuğu karnında değil yüreğinde büyütenler, çocuğu büyütmek için çalışanlar, o çocuğu topluma kazandırmak için her şeyini ortaya koyanlar da anne ve babadır. Bu asil görevi üstlenen elleri öpülesi anne ve babalarla iftarda bir araya geldik. Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan yeryüzünün koruyucu melekleri tüm anne ve babalara sevgi, saygı ile hürmetlerimi sunuyorum” diye konuştu.