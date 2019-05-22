Köy okulundan Türkiye şampiyonasına

Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmeni, öğrencilerle birlikte azimli çalışmaların ardından ciddi başarılara ve derecelere imza attı.

Serkan Türkoğlu isimli beden eğitimi ve spor öğretmeni, ilk görev yeri olarak 2012 yılında Ordu Çaybaşı İlküvez Ortaokuluna atandı. Denizli'den Ordu'ya gelen Türkoğlu, görev yapacağı 610 öğrencisi bulunan İlküvez Ortaokuluna ulaştı. Kısıtlı imkanlar ile derslerine devam eden Türkoğlu, öğrencilerin spora olan ilgi ve alakasını fark edince, okul aile birliği, hayırsever işadamları ve dernekler ile görüşüldü, öğrencilerin forma, spor malzemeleri ve top ihtiyaçları karşılandı. Çaybaşı Belediyesi ile görüşülerek İlküvez'de bulunan halı sahanın kullanılması sağlandı. Öğrencileri ile birlikte çalışmalarını hafta sonları da devam ettiren Türkoğlu, öğrenciler ile birlikte, farklı spor dallarında çok sayıda il birincilikleri, Türkiye genelinde çeşitli spor branşlarında dereceler almaya başardı.

Öğrencileri ile birlikte onlarca başarıya imza atan Serkan Türkoğlu isimli beden eğitimi ve spor öğretmeni, okulun var olan ve yemekhane olarak kullanılan spor salonunu, öğrencilerin daha rahat spor yapabileceği bir alana dönüştürmeyi, ardından da Türkiye ve Avrupa birincilerini yetiştirmeyi hedefliyor.